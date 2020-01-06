ИП через омбудсмена вернул переплаченные страховые взносы

Индивидуальный предприниматель в 2017 году уплатил в ФНС 131 756 рублей страховых взносов, исходя из общей суммы полученного им дохода. В соответствии с налоговой декларацией за 2017 год общая сумма дохода этого ИП составила 13,5 млн рублей, расходов – 8,6 млн рублей. Следовательно, величина его фактического дохода за 2017 год – 4,8 млн рублей. А уплаченная им сумма страховых взносов была исчислена без учета понесенных предпринимателем расходов. При этом он применял упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы».

В связи с вынесением 30.11.2016 Конституционным Судом РФ Постановления № 27-П, у индивидуального предпринимателя появилась возможность по перерасчету уплаченных страховых взносов.

В ноябре 2019 года предприниматель обратился в ИФНС России по городу Орлу с заявлением о возврате излишне уплаченных им страховых сумм за 2017 год. Одновременно бизнес-омбудсмен по Орловской области Евгений Лыкин направил в налоговую службу соответствующий запрос по этой ситуации. В итоге городская инспекция ФНС приняла решение о возврате переплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2017 год.