Семейная статистика от ФНС

ФНС докладывает, что в первые дни 2020 года 1427 пар поженились или женятся. В праздничные январские дни с 1 по 8 января обменялись кольцами 441 пара молодоженов. Причем одна из них решила начать семейную жизнь непосредственно в первый день нового года. Большинство же решили отложить торжество на 9 января: сразу после окончания новогодних каникул пожениться планируют 986 пар.

Больше всего заявлений о заключении брака в этот период подано в Московской области (250), Москве (244), Республике Татарстан (49), Республике Крым (44) и Челябинской области (39).

Кроме того, с 1 января процедура подачи электронного заявления о заключении брака стала проще.

В прошлом году в брак вступили 1,1 млн молодоженов: количество браков, заключенных в 2019 году, почти вдвое превысило число разводов.

Около 40 тысяч заявлений о заключении брака уже поданы молодоженами на 2020 год. Всего же в первые праздничные дни 2020 года 3572 органа ЗАГС будут регистрировать акты гражданского состояния в ФГИС «ЕГР ЗАГС».

С начала запуска в 2018 году в Единый реестр записей актов гражданского состояния внесено 6,3 млн записей, из них почти 2 млн о рождении. По данным ЕГР ЗАГС, мальчиков рождается больше, чем девочек (51,45%) Самые популярные имена в ушедшем году у мальчиков: Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Список редких мужских имен 2019 года возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В аналогичном женском списке – Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Растет число вторых детей, появившихся в семьях. Так, второй ребенок появился в 37,44 % семей, первенцы – в 37,31 % семей, в 16,95 % случаев появился третий ребенок. Средний возраст матери от 25 до 35 лет (64,69 %).

В 2019 году Федеральная налоговая служба разработала мобильное приложение «Реестр ЗАГС», доступное как на Android, так и на iOS. С его помощью можно онлайн проверить наличие актовой записи, указанной в свидетельстве, в ЕГР ЗАГС, просто считав через приложение QR-код свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. В мобильном приложении также можно найти ближайший ЗАГС с учетом геолокации или по указанному адресу. Активно развивается оказание услуг органов ЗАГС через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Со второй половины 2019 года на портале доступна одна из наиболее востребованных услуг ЗАГС – получение повторного свидетельства. По окончании конвертации актовых записей, находящихся на хранении в органах ЗАГС субъектов Российской Федерации, повторное свидетельство можно будет получить в день обращения в любом органе ЗАГС страны.

С октября 2019 года в ЕГР ЗАГС включаются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния граждан Российской Федерации, зарегистрированные компетентными органами других стран.