Компания потеряла 13 млн из-за одного видеоролика

Если у вашей компании есть сотрудник или целый отдел, который может выполнить работы, но вы обращаетесь за выполнением этих работ к контрагенту, инспекция это заметит. И задаст вопрос «зачем вы обратились в другую компанию, если можете своими силами выполнить работы?».

У вас должен быть готов внятный ответ. У одной компании внятного ответа на этот вопрос не было. Она заказала рекламный ролик у контрагента, хотя у самой были сотрудники, которые могли изготовить этот ролик своими силами. Инспекция заподозрила, что контрагенты – технички, а ролик делали сотрудники самого налогоплательщика.

Инспекция выяснила, что рекламу в Яндексе и Google, которая вела на страницы с роликами, оплачивал сам налогоплательщик. По условиям договора с контрагентом ролик также размещался в Facebook. Однако компания не может оплатить рекламу в этой соцсети – сделать это может только физическое лицо. Ещё один подозрительный момент.

К контрагенту тоже были претензии. Впрочем, они были стандартными: контрагент платит мало налогов, массовый директор, нет сотрудников, нет типичных для работающего бизнеса расходов и т.д. В результате инспекция доначислила налогоплательщику около 13 млн руб. Суды поддержали.