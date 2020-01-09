Уральские пенсионерки тайно запустили ликеро-водочный завод и заработали миллионы

Три женщины тайно запустили конвейер на законсервированном ликеро-водочном заводе в городе Верхнеуральске Челябинской области и нелегально произвели 40 тыс. бутылок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело скоро рассмотрит суд.

По данным следствия, завод работал в Верхнеуральске с 2001 по 2016 год, после чего его законсервировали, оставив в цехах полностью исправное оборудование для изготовления алкоголя, его розлива, упаковки и этикетирования. Женщины получили доступ на завод, наняли рабочих и возобновили производство. С ноября 2017-го по март 2018 года подпольный цех выпустил более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей.

Указанными действиями также причинен ущерб правообладателю в сумме около 540 тыс. рублей. А кроме того, соучастницы покушались на производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в количестве свыше 90 тыс. бутылок стоимостью свыше 18,5 млн рублей, однако довести свои действия до конца не смогли, так как в марте 2018 года обо всем узнала полиция.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жительниц региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору).