Части населения помогут с трудоустройством

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.

Так, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут разместить резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России» и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу.

Таким образом осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем.

Сейчас ФСИН разработан шаблон информационной карточки на портале, а также проведены тестовые мероприятия, пишет РИА Новости.

В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале «Работа в России» во всех учреждениях территориальных органов ФСИН.