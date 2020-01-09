Чем же так опасно заряжать телефон в общественных местах

В метро, в кафе и на автобусных остановках можно бесплатно зарядить свой телефон. Оказывается, это опасно.

Через USB-входы злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в телефоне, загрузить вредоносное ПО, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты.

В Москве на сегодняшний день зарядить гаджеты можно в аэропортах и на вокзалах, в поездах метро и МЦД, автобусах, на остановках общественного транспорта. Стойки для зарядки с разъемами для разных гаджетов также расположены в МФЦ, торгово-развлекательных центрах. Как отметил замруководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин, в стандартных USB-кабелях находится четыре провода: два для передачи данных, один для подачи тока («фаза», обычно пять вольт) и еще один – «ноль».

«Фактически для того, чтобы заряжать любой гаджет от USB, достаточно двух проводков – «ноль» и пять вольт, а провода данных не должны даже использоваться. Проблема в том, что возможно злонамеренное воздействие, когда либо в кабель для зарядки встраивается специальное устройство, либо в само зарядное устройство могут добавить маленький компьютер. И когда вы подключаете ваш гаджет для зарядки, вы его подключаете к какому-то другому устройству», — предупредил он.

Злоумышленники могут получить, таким образом, доступ к вашему устройству. Тот маленький компьютер, который там стоит, заражает ваше устройство, передает на него зловредный код, исполняет его, и после этого злоумышленник имеет доступ к телефону. К примеру, злоумышленники могут скачать все фотографии с телефона с целью шантажа его владельца. Эксперты советуют пользователям по возможности избегать общественных станций для зарядки устройств.

«В современных телефонах стала появляться защитная функция, блокирующая передачу данных при подключении к новому устройству до подтверждения пользователем, однако она не сможет защитить от всех уязвимостей. Поэтому рекомендую не подключаться к неизвестным устройствам даже для зарядки телефона или использовать специальную защиту, например переходник, в котором есть контакты для зарядки, но отсутствуют контакты, отвечающие за передачу данных», – сказал Старостин из компании «Инфосистемы Джет».

Если вы планируете поездку, лучше заранее приобрести портативный блок питания или USB-кабели, в которых провода передачи данных были удалены, чтобы кабель мог только заряжать устройство. Если же ничего вышеперечисленного у вас нет, а зарядить телефон нужно, внимательно смотрите на уведомления: выбирайте опцию «только зарядка», чтобы он не передавал никаких данных.

Есть некоторые пауэрбанки, которые не передают данные через себя. Так можно поставить пауэрбанк на зарядку, а заряжать гаджет от него, — это будут два разных порта.

Если телефон современный, можно пользоваться беспроводной зарядкой. Просто подключаете к USB беспроводную зарядку, а через нее заряжаете телефон. Никакие данные при этом не передаются.