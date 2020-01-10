Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

Сотруднику назначена операция. Как известно, перед этим необходимо собрать множество медицинских документов — результаты анализов, заключения врачей и т.д. Для этого нужно время. Сотрудник взял талон к врачу и попросил у работодателя день без содержания.

Однако работодатель отказал. Это законно?

Да, законно, ответил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф», куда обратился обескураженный работник.

Дело в том, что нормами действующего законодательства не установлена обязанность работодателя отпускать работника на прием к врачу.