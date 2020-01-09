За рост утилизационного сбора заплатят покупатели

С 1-го января 2020-го года существенно (в сегменте легковых автомобилей — в 2 раза) подняли ставки утилизационного сбора.

Компании, имеющие производство в России и подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК), могут рассчитывать на компенсации из федерального бюджета. Однако получить они могут не полное, а частичное возмещение потерь. Есть риск, что остальную часть расходов производители переложат в стоимость автомобилей, цены на которые с нового года и без того традиционно растут, пишет портал Trans.ru.

Если в сегменте легковых автомобилей рост утилизационного сбора стал более чем двукратным (на автомобили мощностью от 3,5 литров — на 146%, мощностью от 3 до 3,5 литров — на 126,5%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 1 до 2 литров — на 112%), то для грузовиков ставки подняли не столь значительно.

Максимальным стало повышение сбора на седельные тягачи от 12 до 20 тонн — на 66,8%. Для остальных видов техники ставки увеличили в пределах 20% или чуть более того: на тягачи массой от 20 до 50 тонн — на 21,5%, на рефрижераторы — на 21,1%. При этом на грузовики массой от 5 до 8 тонн размер утилизационного сбора остался прежним.

Вместе с тем именно тягачи являются наиболее востребованным для перевозчиков видом грузовой техники, и именно они составляют основную часть автопарка крупных компаний.

Повышение утилизационного сбора для них в чистом виде дает прибавку в цене как минимум на 360 тыс. рублей.