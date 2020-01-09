Утвердили перечень фруктов и ягод для ставки НДС 10%

Не прошло и трех месяцев со дня вступления в силу поправок в НК, дающих право применять ставку НДС 10% при реализации фруктов и ягод, как наконец правительство утвердило необходимый перечень этой продукции. Постановление от 31.12.2019 № 1952 официально опубликовано 4 января 2020.

В перечень включены все фрукты и ягоды, кроме бананов. Одновременно из разделов «Масло растительное» исключено пальмовое масло, по которому ставка НДС 10% больше не применяется.

Изменения в статью 164 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 02.08.2019 № 268-ФЗ, начали действовать с 1 октября 2019 года. Однако из-за отсутствия подзаконного акта, перечня фруктов и ягод, многие продавцы просто боялись применять пониженную ставку НДС.