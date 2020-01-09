Налоговики просят у ФСБ доступ к результатам ОРД. И получат

Сейчас нет утвержденной формы постановления руководителя ФСБ, на основании которого результаты оперативно-розыскной деятельности представляются налоговому органу, нет и ведомственного нормативного акта, предусматривающего порядок, в котором результаты оперативно-розыскной деятельности выдаются ФНС. Но они скоро появятся.

На портале для общественного обсуждения опубликован проект совместного приказа ФНС РФ и ФСБ РФ «О порядке представления органами федеральной службы безопасности результатов оперативно-розыскной деятельности налоговым органам». Делиться с налоговиками информацией, работники ФСБ смогут как по собственной инициативе, так и по мотивированному запросу от налоговиков.

Запросы о результатах ОРД направляются в ФСБ РФ при наличии у налоговиков подозрений о преступлениях в налоговой сфере, а также в сферах банкротства и госрегистрации. Налоговики будут отчитываться перед ФСБ об использовании сведений. Говорят, что информация нужна для проведения предпроверочного анализа, в ходе налоговых проверок – отсутствие ФСБэшных улик влияет на качество и результативность контрольной работы налоговых, а так же на результаты рассмотрения судами исков налогоплательщиков, оспаривающих правомерность привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок.