ФНС рекомендовала новые формы реестров по акцизам

С 1 января в главе 22 «Акцизы» НК РФ начали действовать поправки, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ. В частности, предусмотрен следующий перечень документов, представляемых налогоплательщиком для подтверждения вычетов по суммам акциза:

начисленным при совершении операций, предусмотренных пп. 20 и 20.1 п. 1 статьи 182 НК РФ, налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, при производстве товаров с использованием этилового спирта;

уплаченным при приобретении или при ввозе в РФ виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла (п. 19 ст. 201 НК РФ);

исчисленным при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла (п. 29 ст. 201 НК РФ).

Поскольку необходимые формы до сих пор не утверждены, ФНС России рекомендует применять формы реестров, приведенные в письме № ЕД-4-15/27217@ от 30.12.2019.