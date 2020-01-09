С какой даты запретят продавать немаркированные лекарства

room111 И правильно пусть закрываются! Ведь рубят деньги с азартных идиотов и ещё и возмущаются... Букмекеры не платят налоги и давят на Орешкина

Над.К Ну вообще-то многим совершенно не нужно, чтобы деньги шли в ПФР. По разным причинам. Кроме того, ... «Мы «завоюем» Россию»: самозанятые штурмуют ИФНС

бух2007 ИМХО самозанятым быть выгодно только при минидоходах. Когда налог с дохода соизмерим с размером в... «Мы «завоюем» Россию»: самозанятые штурмуют ИФНС

Зиля Газизова Не могли подробнее за 2017 год описать на что ссылаться в письме. 2017 и 2018 год надо вернуть. И... ПФР стал добровольно пересчитывать 1-процентные взносы ИП на УСН с учетом расходов

Над.К Ничего, что взносы в ПФР у некоторых ИП просто превышают сам налог УСН? ;) Я уже не говорю о том,... «Мы «завоюем» Россию»: самозанятые штурмуют ИФНС

a.zzn Спасибо большущее! Хотел ещё уточнить несколько моментов. А нужно оплатить за 8 дней или за 9, пр... Как ИП на УСН стать самозанятым

vasya60 не виже разницы между 6% самозанятого и 6% ИП. ИП платит пенсионный, но потом вычитает из налога.... «Мы «завоюем» Россию»: самозанятые штурмуют ИФНС

Над.К Нужно. И не забудьте написать уведомление об отказе от УСН.... Как ИП на УСН стать самозанятым

StovTania В малом бизнесе не платили бы минималку,если бы взносы с ФОТ уменьшили и переложили их на З\П раб... Малоимущих могут освободить от НДФЛ

a.zzn Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я ИП, перешёл на НПД 9 января 2020 (до этого был на УСН). Н... Как ИП на УСН стать самозанятым

StovTania Т.е.не часть зарплаты,а налоговый вычет в размере МРОТ для всех?На счет того,что с 15 прибавят до... К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных

SBIS_MO Вот Вы работодатель и 3 сотрудника. Малый бизнес.Платите ЗП по 15т, НДФЛ с 45т ФОТ - 6т.р. в мес... К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных

StovTania Давно пора.Во всех западных странах и США (на которые так любят ориентироваться наши "Экономиксис... К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных

VikaV2193 Сослагательное наклонение не может быть аргументом в споре. Мы не можем знать, что было бы с данн... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

ДмитрийМ78 В Ленинграде, что бы встать на очередь надо было иметь менее 5.5 метров на члена семьи. Для вступ... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

VikaV2193 Это был их личный выбор. Если дело бы только в квартире и проектном институте, ехали бы в Новосиб... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

MaxC А то я уже собрался бежать легковушку на жену переписывать. А то стоит, понимаете ли, около дома)... Предпринимателям запрещено парковать свои авто возле своего дома

dmitrijj-simanov С пенсиями такая же фигня. Фирма платит взносы в ПФ. Если я умру, то эти взносы потом остаются го... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

dmitrijj-simanov Может в очереди и надо было стоять, но им давали. А моему поколению квартира бесплатно не светит.... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите