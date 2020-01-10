Ряд банков устанавливает завышенную комиссию в СБП

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) – в среднем 30–35 рублей, пишут «Известия». Но это больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу, – до 3 рублей.

Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы и не планируют их внедрять. Финансовые организации с 1 января 2020 года должны перечислять от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода в СБП, сообщили в ЦБ. Регулятор проследит, чтобы игроки не завышали тарифы в СБП для граждан и не устанавливали тем самым заградительных механизмов для перевода средств в другие банки. При необходимости будут приняты меры, подчеркнули в ЦБ.

Около 10 банков уже установили тарифы или планируют это сделать в ближайшее время. Так, Почта Банк установил тариф на уровне 1,2%, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставил операции до 10 тыс. рублей в месяц бесплатными. Банк «Левобережный» также взимает комиссию в 1,2% (минимум 35 рублей) за исходящие переводы. Тариф в Московском Кредитном Банке составляет 1%, минимум 50 рублей за операцию, но есть тарифные планы с льготами.

Абсолют Банк установил плату в размере 1% за перевод, минимум 30 рублей, но планирует вдвое уменьшить тарифы. Комиссия в банке «Ак Барс» за переводы свыше 10 тыс. рублей в месяц составит 1%, минимум 20 рублей с 21 января.

СБП после введения комиссий будет сильно зависеть от уровня комиссий. Установившиеся на рынке комиссии в СБП оказались сопоставимы с тарифами за обычные переводы по номеру карты в сторонние кредитные организации. По словам экспертов, в отличие от обычных переводов с карты на карту, СБП формирует тренд на нулевые тарифы при перечислениях на небольшие суммы, в пределах 6–10 тыс. рублей, при этом вводятся существенные комиссии при операциях в более крупных объемах. При этом если кредитная организация будет взимать 30 рублей за операции в СБП с клиента, это уже в 10 раз больше, чем она заплатит в ЦБ. Это очень серьезная выгода, подсчитали эксперты. Также банки могут делать «скидки» на переводы для некоторых групп пользователей, например, для своих зарплатных клиентов. По прогнозам экспертов, в течение 2020 года тарифы за перечисления в СБП сбалансируют на уровне 10–20 рублей за операцию.