Женщина выиграла миллиард в лотерею. На что она потратит деньги

Победительнице лотереи «Столото», Надежде Бартош, счастливый билет подарили дети на день рождения 31 декабря. Женщина в итоге получила сертификат на миллиард рублей.

По словам Надежды, жизнь ее из-за выигрыша не поменяется. Она будет, как и прежде, вместе с мужем заниматься бизнесом. У пары частное охранное предприятие, выяснила Business FM. Это маленькая компания с 11 сотрудниками.

Сама победительница пока не хочет общаться с журналистами. Она еще до конца не осознала, а возможно, остерегается попрошает и вымогателей, которые любят атаковать лотерейных победителей.

Когда у Надежды Бартош спросили, на что потратит деньги, она ответила, что купит себе какое-нибудь украшение.