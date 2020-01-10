Нетленка «Простоквашино» троллит чиновников за пенсионную реформу

В новой серии знаменитого мультфильма речь зашла о вечном. Ну, знаете, можно вечно наблюдать, как горит огонь, течет вода, переписывают пенсионные правила.

Разговор на политическую тему происходит между мальчиком Федором и почтальоном Печкиным.

Дядя Федор просит Печкина побыть Дедом Морозом на Новый год.

– Какой я тебе дед?! – возмущается Печкин. – Я в этом году на 8 лет помолодел!

Дальше он поясняет, что в прошлом году ему оставался до пенсии один год. А с этого года – работать надо еще 8 лет.

– Пенсионная реформа называется! – иронически добавляет Печкин.

Вот персонажа жизнь меняет, раньше он злой был, потому что велосипеда не было, а теперь – пахать на старости и ничего, улыбается, шутит.