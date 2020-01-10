Московский Нэклис-банк Натальи Касперской лишился лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Нэклис-Банк» (г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе РФ.
Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, сообщает пресс-служба ЦБ.
Добавим, по данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.