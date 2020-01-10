Почему у пенсионеров очередная прибавка составила 1 рубль

Пенсионеры ждали повышение пенсии: кто-то дождался 1 рубля. В Курганском отделении пенсионного фонда прокомментировали сообщение в соцсетях, который возмутил горожан. Курганцы обсуждали прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек. «ВКонтакте» появилось сообщение родственника пенсионерки.

«Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», – написал внук.

Мужчина уточнил, что женщина всю жизнь проработала, сейчас ей 75, льготами не пользуется. В комментариях курганцы написали, что столкнулись с аналогичной ситуацией.

«У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки», – написала Тамара Радость.

«Если пенсия своя меньше, чем 8750 р., то добавка рубль. Вот такой расчет. Типа добавка, а ее по факту нет. Добавка тем, у кого пенсия больше», – уточнила Irina Mix.

В областном отделении пенсионного фонда подтвердили, что подобная прибавка может быть. Те пенсионеры, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты. Таким образом, пенсия достигает размера прожиточного минимума – 8750 рублей. Прибавка же идет только на начисленную пенсию.