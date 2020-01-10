Введут понятие семейного бизнеса

На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие».

Дело в том, что сейчас семейные предприятия не имеют целевой, адресной государственной поддержки, так как понятие «семейное предпринимательство» не закреплено в законодательстве.

Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики, говорится в уведомлении.

Текст проекта пока не опубликован.

Между тем ранее уже был размещен подобный проект. Однако до его внесения в Госдуму дело так и не дошло.

Об этом проекте мы писали в материале «Семейный бизнес пропишут в законе. Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными».

Согласно тому документу субъект МСП может быть признан семейным предприятием только в случае если учредители ООО — члены одной семьи владеют более чем 50 % долей в уставном капитале.

Если речь идет об ИП, то не менее 50 % его работников, которые работают у него по основному месту работы, должны относиться к членам его семьи.

Возможно в новом проекте будут другие критерии семейного бизнеса.

Как только текст проекта будет опубликован, мы расскажем об этом подробно.