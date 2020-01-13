Налоговики не будут блокировать счета за мелкие долги

Согласно поправкам в статью 46 НК, вступающим в силу с 1 апреля 2020 года, налоговый орган может принять решение о взыскании долга только в случае, если сумма налога превысила 3000 рублей.

Только в этом случае налоговый орган будет направлять инкассовое поручение банку о принудительном списании средств со счета.

При этом мелкие долги будут накапливаться и если в течение 3 лет сумма долга превысит 3000 рублей, налоговый орган направит соответствующее требование в банк.

Таким образом, будет решена проблема блокировки счетов предпринимателей за незначительные долги по уплате налогов, отметили в «Опоре России».