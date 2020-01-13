В каких случаях ИП должен платить налог на прибыль организаций

С 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ.

Ранее, если иностранная организация, не ведущая деятельность в России, получала здесь доход, налог на прибыль за неё уплачивала выплачивающая этот доход российская организация или иностранная организация, имеющая постоянное представительство.

Теперь же к списку налоговых агентов по налогу на прибыль организаций для иностранных компаний добавились ИП.

При выплате иностранной организации дохода, полученного в РФ, ИП обязан исчислить, удержать и уплатить налог на прибыль, а также предоставить в налоговый орган информацию о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах.