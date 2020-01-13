Как заполнить 2-НДФЛ, если закрылась обособка

Обособленное подразделение ликвидировано. Как быть с формой 2-НДФЛ по сотрудникам бывшей обособки?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/26516@ от 23.12.2019.

В случае закрытия обособленного подразделения организация — налоговый агент представляет справки по форме 2-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего учета.

В справках по форме 2-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указываются ИНН и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается код «9» «закрытие обособленного подразделения», а по строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения организации.