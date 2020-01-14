Какой КПП указывать в 6-НДФЛ фирме с обособками

О представлении формы 6-НДФЛ налоговыми агентами, имеющими несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования рассказала ФНС в письме № БС-4-11/26751@ от 25.12.2019.

С 01.01.2020 организация, имеющая несколько обособок на территории одного муниципального образования, вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, расположенных на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно, а также аналогично представлять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете, по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Таким образом, фирма вправе выбрать из своих обособок одну, через которую будет сдавать, в частности, 6-НДФЛ.