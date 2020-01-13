Отмена декларации по УСН – это хорошо или плохо?

7.577,- руб. надо будет где-то отбить. Полагаю, они лишними не были, чтобы спокойно с ними попращ...
Шикарная логика )) Реализация до понижения ставки НДС на 270 тыс. руб. И после повышения ставки т...
Кто-нибудь сталкивался уже с тем, что налоговая не принимает новую форму КНД 0710099(баланс...
Вот тут вы промахнулись, намек не на тот самый страшный кровавый тоталитарный и ужасный. Гражданк...
Обычно, предоперационные анализы сдаются в КДЦ больницы. Там очереди не меньше, чем в поликлиника...
Обычно, за один раз не успеваешь. Если операция полостная, там много чего надо. Врачи страхуются ...
У нас все ведет повышению цен. Не ту страну назвали Гондурасом...
Толи дело в Великом и Прекрасном советском союзе с колбасой из настоящего мяса и Самым (с) Вкусны...
Да, уж какой там бред. Я у человека видел два действующих паспорта РФ. ...
Заголовки на клерке становятся как на сайтах актиона. Печаль....
"Если фамилия работника по паспорту содержит букву Ё, а в СНИЛС (соответственно, и в информационн...
Оставим в стороне очереди в поликлиниках. Да, прогулом может быть и не признают, но отсутствие да...
А почему не написать заголовок по-людски: "два МРОТ предлагают освободить от НДФЛ"? Зачем уподобл...
А 21% - это точно большинство, если есть еще 37%?
Не могут уволить если отсутствовал менее 4-х часов. Неужели за это время нельзя сдать анализы...
Специально портят программу что бы пользователи изменили конфигурацию под себя и сели как наркома...
Как говорится, лучший способ победить искушение - поддаться ему. В следующий раз только добавьте ...
Надо требовать повышения НДС на фрукты-ягоды до 50%, чтобы всё стало дешевле. А лучше тогда повыс...
Мне не хочется Вам отвечать, потому что Вы абьюзер.
@реалистка66 Потому что источником информации является "налоговые адвокаты", которые никаких ссыл...
Да вы что, какое может быть рабство в 21 веке, когда вокруг джинсы, жвачка и 100 сортов соево-бум...
Есть, немного.Есть ещё категория "приравненные к ним", этих больше..Ну и не забываем классику:Вво...
Приучают нас, что рабство это ерунда, ничего страшного. ...
"Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (22.07.1993 N 5487-1) п...
зато зарплатное рабство отменили, благодетели(Люди на рабочих местах по ТК могут просто умереть....
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется только с согласия работодателя, кроме отде...
А если автомобиль был куплен/ввезен в 2000м году, я, как следующий покупатель буду вынужден запла...
В некотором смысле, вполне логично: проблемы индейцев, шерифа не волнуют. Есть больничный, получа...
А разве иностранные граждане, имеющие вид на жительство "не подлежат страхованию в ПФР в целях об...
Получаете СНИЛС на иностранного работника - ВКС. И все. Он зарегистрирован....
Вот это - про "на следующий день" - вообще за гранью здравого смысла. Пытаюсь понять: для чего та...
Как мне показалось, они предлагают добровольно перечислять взносы в какой-то инвестиционный фонд ...
И мы должны поверить, что в стране еще есть оставшиеся в живых ветераны войны? У нас так много ли...
лотерейщики хоть постеснялись армянину лярд вручить и то ладно...
Ну да, над грабежом шутят