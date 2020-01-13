Отмена декларации по УСН – это хорошо или плохо?

В последние дни прошлого года в Госдуму внесли правительственный законопроект об отмене деклараций по УСН для части налогоплательщиков.

Добровольный отказ от отчетности планируется ввести с 1 июля 2020 года. Считать налог будут сами налоговики.

Что думают об этом нововведении налогоплательщики? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.