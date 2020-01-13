Три британских офшора будут передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах.

В прошлом году они решили не передавать России эти сведения — автоматического обмена финансовой информацией с Россией не было, пишет РБК.

В конце 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила перечень стран — участниц автоматического обмена. Из него исчезли Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Исключение Великобритании было ожидаемо: Лондон отказался от автообмена с Россией по крайней мере в 2019 году. Мотивы такого решения не разглашаются, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщала РБК британская налоговая служба.

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран. «Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией», — сообщила ФНС

Тем не менее, несмотря на то что ФНС исключила Мэн, Гернси и Джерси из перечня участников автообмена, Россия значится в обновленных списках этих островов по состоянию на 1 января 2020 года — формально у них есть все основания сообщить ФНС о счетах и активах россиян.

Мэн, Гернси и Джерси по-прежнему значатся партнерами по автообмену в базе Организации экономического сотрудничества и развития.

Наличие островов Мэн, Гернси и Джерси в списке участников автообмена принципиально не только для выявления налоговых нарушений, но и с точки зрения валютного контроля. С 1 января 2020 года для россиян со счетами за рубежом смягчили требования по репатриации валютной выручки.

Теперь российским резидентам разрешено зачислять средства от нерезидентов напрямую в иностранные банки. Главное условие — банк должен находиться на территории государства ОЭСР, в стране — участнице автообмена.

Однако льгота не распространяется на россиян с финансовыми активами в исключенных из списка юрисдикциях, а значит, и на острова Мэн, Гернси и Джерси. Владельцы активов в странах, не участвующих в автообмене, по-прежнему должны каждый год сообщать налоговым органам о движении средств по счетам.