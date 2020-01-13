Пособие по безработице могут увелить в восемь раз

Чиновники готовы обсудить повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума.

Такие консультации могут пройти в этом году на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, выяснили «Известия».

Изначально консультации «по вопросу установления размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума» были запланированы на 2018–2020 годы генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних. Пока обсуждения не состоялись.

В генсоглашении уточнялось, что речь о повышении пособия до прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по стране. По итогам III квартала 2019-го он составлял 12 тыс. рублей. Минтруд утверждает этот показатель примерно через 2–3 месяца после окончания периода, поэтому более близких к сегодняшнему дню цифр еще нет. Минимальный же размер пособия по безработице сейчас составляет 1,5 тыс. рублей, он не менялся с 1 января 2019-го и не будет индексироваться до конца этого года. До предложенной профсоюзами планки не дотягивают даже максимальные выплаты — 11,3 тыс. рублей для предпенсионеров и 8 тыс. рублей для остальных граждан.

Сегодняшний уровень пособия крайне занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания, заявил представитель Федерации независимых профсоюзов. То, что выплаты должны обеспечивать здоровье и достаточные условия жизни, предписывает и конвенция Международной организации труда. По документу, пособие должно составлять не меньше 45% от утраченного заработка гражданина.

В казне на этот год заложено 54,3 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, аналогичные суммы предполагаются на 2021-й и 2022-й. По последним данным Минтруда, на 24 декабря в службах занятости были зарегистрированы 684 тыс. человек. Если предположить, что число официально безработных в течение года останется примерно таким же, на выплату всем этим людям прожиточного минимума потребуется более 90 млрд рублей из федерального бюджета.

При этом стоит учитывать, что число зарегистрированных на бирже труда россиян в связи с увеличением пособий может значительно вырасти. Безработных в стране (по методологии Международной организации труда) более 3 млн человек — но только четверть из них сегодня идет в государственную службу занятости.