Три финансовых ошибки к 30 годам

Финансовые решения, которые люди принимают в 30 лет, оказывают большое влияние на их будущее, утверждают эксперты. Специалисты по финансовому планированию привели 3 ошибки, которых нужно избегать.

1. Не ставить финансовые цели

«Не ставить цели — самая большая ошибка, которую можно совершить в 30 лет. Именно это обеспечивает финансовое направление и устанавливает сроки достижения больших жизненных целей, таких как финансовая независимость, покупка домов, рождение детей и начало бизнеса», — говорит CNBC президент и основатель Bone Fide Wealth Дуглас Бонепарт.

Эксперт советует записывать финансовые цели на год, пять лет, а также на 10-15 лет и более.

2. Не копить на пенсию

«В 30 лет человек имеет потрясающую возможность использовать всю силу сложного процента, когда даже небольшие вложенные суммы могут стать достаточно большими в долгосрочной перспективе», — объясняет специалист по финансовому планированию Ten Talents Financial Planning Калеб Пэддок.

При сложном проценте прибыль добавляется к основной сумме и в дальнейшем уже сама производит новую прибыль. Это означает, что ваши деньги растут в геометрической прогрессии, добавляет Пэддок. Эксперт предлагает откладывать 15% доходов на пенсию.

3. Не отслеживать расходы

«Неконтролируемые расходы на повседневную жизнь со временем могут стать главным разрушителем богатства, — считает финансовый консультант O’Keeffe Financial Partners Кристин О’Кифф Меррик. — Тратить меньше, чем вы зарабатываете — вот ключ к созданию богатства».

По словам Бонепарта, чтобы избежать перерасходов, необходимо изучить свой денежный поток. Начните с анализа трат за месяц, для этого Бонепарт советует записывать каждую покупку. Затем вы начнете замечать закономерности в своем поведении и поймете, куда уходят деньги. «Самое сложное в личных финансах — это найти баланс между комфортным образом жизни и постоянными сбережениями, — говорит эксперт. — Единственный способ достичь этого баланса — понять, как деньги приходят и уходят из вашей жизни».

Люди часто оправдывают себя, говоря, что они «заслуживают того, чтобы тратить больше», или сравнивая свои привычки с привычками окружающих, рассуждает специалист по финансовому планированию в Abacus Planning Group Аарон Грэм. Вместо этого он предлагает следить за личными финансами и расходами.