Почему чаще всего закрываются ИП

По данным ФНС на 1 декабря 2019 года, чаще всего индивидуальные предприниматели прекращали свою деятельность по причине добровольного принятия соответствующего решения (более 8 млн 262 тысяч), а также в связи со смертью (более 191 тыс.).

Более 74 тысяч ИП были ликвидированы из-за аннулирования документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, свыше 19,5 тысячи – в связи с банкротством.

Реже всего ИП закрываются в принудительном порядке по решению суда (492) и в связи с вступлением в силу приговора суда, которым предпринимателю запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (117).