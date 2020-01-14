Форму сведений о среднесписочной численности отменят

Предприятия, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам (в том числе и самозанятым), должны будут предоставлять в ФНС сведения о среднесписочной численности работников в составе расчета по страховым взносам за очередной расчетный период.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, пишет «Парламентская газета».

В пояснительной записке к документу говорится, что сведения о среднесписочной численности работников предлагается представлять в налоговые органы плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам, в составе расчета по страховым взносам за очередной расчетный период.

Сейчас сведения о среднесписочной сдаются в срок не позднее 20 января и в форме отдельного документа.