Налоговая проверит розыгрыш 1 млрд рублей в Подмосковье

В налоговую службу поступило заявление с требованием проверить данные о розыгрыше миллиарда рублей в Московской области. Заявление написал адвокат Александр Сергеев. Он считает, что розыгрыш в «Столото» прошел с нарушениями и что между победителем и организатором может быть связь, – пишет сайт Znak.com.

Адвокат утверждает, что розыгрыш, в ходе которого, как было объявлено, одна из участниц выиграла миллиард рублей, демонстрировался в записи. Также утверждается, что некоторые победители пожаловались в интернете на невозможность получить выигрыш из-за некоего системного сбоя. Имя победительницы было названо несколько дней назад.

Сам розыгрыш проходил в Новый год, тогда было объявлено, что выигрыш стал рекордным.

Распространитель лотереи выступил с заявлением относительно обвинений в фальсификации розыгрыша. В «Столото» заявили, что обвинения являются клеветой и пригрозили судебными исками. «Столото» официально заявило, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ.