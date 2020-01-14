4 правила по пенсионным взносам для самозанятых

С 1 января 2020 года список регионов, где применяется налог на профессиональный доход (налог для самозанятых) значительно расширен. Растет количество налогоплательщиков НПД, растет и количество вопросов от них.

На сайте ФНС размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы о добровольном пенсионном страховании плательщиков НПД.

Какой минимальный платеж необходимо произвести, чтобы приобрести страховой стаж?

Сумма минимального платежа равна фиксированному размеру, определяемому в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, рассчитанному с учетом периода нахождения в добровольных правоотношениях в течение календарного года.

Учтется ли страховой стаж, если сумма уплаченных страховых взносов в течение года будет менее фиксированного размера?

Если общая сумма уплаченных страховых взносов в течение календарного года составляет менее фиксированного размера, то в страховой стаж засчитывается период, определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам.

Рассчитанную сумму по страховым взносам необходимо уплачивать одним платежом или можно производить уплату несколькими платежами в течение года?

Желаемую сумму можно как перечислить всю сразу, так и уплачивать с разбивкой на небольшие платежи в течение года.

В какие сроки самозанятому необходимо производить платежи по страховым взносам?

Рассчитанные суммы добровольных платежей надо уплатить не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Обратите внимание, что уплатить страховые взносы за прошлые периоды нельзя!