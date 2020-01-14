ФНС раскрыла, как ищет незарегистрированных ИП

Механику поиска незадекларированных доходов от теневого бизнеса раскрыли в письме № СА-4-7/8614@.

Задача инспектора ФНС доказать, что человек приложил усилия для систематического получения прибыли от сделок, в том числе задействовал хотя бы один вид ресурсов: оборудование, сырье, материалы, рабочую силу. Эти признаки могут говорить об осуществлении предпринимательской деятельности:

– Имущество, которое покупает физлицо, подходит только для бизнеса (не для частного использования);

– Проданное имущество ранее использовалось физлицом в бизнесе;

– Цель покупки или изготовления имущества – получить прибыль;

– Физлицо ведёт учёт хозяйственных операций;

– Сделки в короткий период времени выстраиваются в логическую цепочку;

– Физлицо имеет устойчивые связи с несколькими продавцами, покупателями, контрагентами.

Но как ИФНС выявляет незаконный бизнес?

– Показания покупателей;

– Расписки в получении д/с;

– Выписки с банковского счета лица, привлекаемого к ответственности;

– Акты передачи товаров;

– Размещение рекламы в интернете и оффлайн;

– Заключение договоров аренды помещений.

В большинстве описанных ситуаций ФНС признаёт физлицо предпринимателем и доначисляет налог в одностороннем порядке.