ФНС раскрыла, как ищет незарегистрированных ИП

Механику поиска незадекларированных доходов от теневого бизнеса раскрыли в письме № СА-4-7/8614@.
Задача инспектора ФНС доказать, что человек приложил усилия для систематического получения прибыли от сделок, в том числе задействовал хотя бы один вид ресурсов: оборудование, сырье, материалы, рабочую силу. Эти признаки могут говорить об осуществлении предпринимательской деятельности:
– Имущество, которое покупает физлицо, подходит только для бизнеса (не для частного использования);
– Проданное имущество ранее использовалось физлицом в бизнесе;
– Цель покупки или изготовления имущества – получить прибыль;
– Физлицо ведёт учёт хозяйственных операций;
– Сделки в короткий период времени выстраиваются в логическую цепочку;
– Физлицо имеет устойчивые связи с несколькими продавцами, покупателями, контрагентами.
Но как ИФНС выявляет незаконный бизнес?
– Показания покупателей;
– Расписки в получении д/с;
– Выписки с банковского счета лица, привлекаемого к ответственности;
– Акты передачи товаров;
– Размещение рекламы в интернете и оффлайн;
– Заключение договоров аренды помещений.
В большинстве описанных ситуаций ФНС признаёт физлицо предпринимателем и доначисляет налог в одностороннем порядке.