В сельском хозяйстве установят единый патент

Регионы смогут объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства в единый патент с установлением единого потенциально возможного годового дохода.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник поддержал такой законопроект ко второму чтению, сообщила «Парламентская газета».

Проектом закона предусматривается объединение видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в единый патент. Сейчас ИП, занимающиеся этими двумя видами деятельности, покупают два патента.

По мнению депутатов, предлагаемое законопроектом расширение видов предпринимательской деятельности повысит привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделает её более гибкой и доступной, а также будет способствовать мотивации малого бизнеса к увеличению объёмов производства и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность.

Госдума рассмотрит этот документ на заседании 21 января.