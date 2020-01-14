Утвержден новый перечень КБК

Минфин утвердил новый приказ от 29.11.2019 № 207н с перечнями кодов бюджетной классификации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ. При этом отменен приказ № 86н от 06.06.2019, по которому должен был работать бюджет в 2020 году.

В новом приказе содержится:

перечень кодов подвидов по видам доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы госвласти, ЦБ РФ, органы управления государственными внебюджетными фондами и находящиеся в их ведении казенные учреждения;

коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

коды главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

коды главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

перечень и коды целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

коды направлений расходования целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Всего в приказе 87 перечней кодов.

Согласно приказу, новые коды бюджетной классификации должны применяться к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Налоговые КБК не изменены, так что бухгалтерам не стоит беспокоиться.