Утвержден новый перечень КБК

Минфин утвердил новый приказ от 29.11.2019 № 207н с перечнями кодов бюджетной классификации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ. При этом отменен приказ № 86н от 06.06.2019, по которому должен был работать бюджет в 2020 году.
В новом приказе содержится:
- перечень кодов подвидов по видам доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы госвласти, ЦБ РФ, органы управления государственными внебюджетными фондами и находящиеся в их ведении казенные учреждения;
- коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов;
- коды главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- коды главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- перечень и коды целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- коды направлений расходования целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Согласно приказу, новые коды бюджетной классификации должны применяться к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Налоговые КБК не изменены, так что бухгалтерам не стоит беспокоиться.
Перечень налоговых КБК на 2020 год