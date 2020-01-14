Бизнесмены из «Лондонского списка» возвращаются на родину

Сегодня в Россию вернулся тринадцатый участник «лондонского списка» – сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов. И это не просто возвращение, с него сняты обвинения, пишет на своей странице бизнес-омбудсмен Борис Титов.

До отъезда из России Алексей Латыпов руководил в Южно-Сахалинске дачным некоммерческим товариществом «Жемчужное». Уголовное дело в отношении него по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в апреле 2017 года. Следствие считало, что Латыпов обманом получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем размежевать их и перепродать третьим лицам. Обвинения не доказаны. 30 декабря 2019 года уголовное преследование Алексея Латыпова прекращено, за ним признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска к управлению МВД по Сахалинской области.

Омбудсмен также поведал, что в конце января можно ждать возвращения еще одного участника списка, а до конца первого квартала – еще пятерых.

Фамилии пока не раскрываем, все очень сложно. Согласование безарестного возврата каждый раз проходит очень тяжело. Желающих возвратиться много, но в 90% случаев сталкиваемся с отказами со стороны следствия

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