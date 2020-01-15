Валера, Валера. ФНС вновь призывает сдать декларации в рамках амнистии капитала

29 февраля 2020 года завершается прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в рамках амнистии капиталов. По этому поводу ФНС призывает желающих подать такие декларации.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумажном носителе лично, либо через уполномоченного представителя. Декларации, отправленные по почте, не считаются поданными.

ФНС, заявляет, что обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений и не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля. Однако после истории Валерия Израйлита, спецдекларацию которого ФСБ изъяла прямо из Центрального аппарата ФНС, вряд ли кто-то в это опять поверит.