Кто должен подписать уведомление о переходе на УСН создаваемой организации

Кто должен подписать Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) при подаче его одновременно с документами на государственную регистрацию юридического лица? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте

Уведомление должно быть подписано налогоплательщиком (руководителем организации — законным представителем организации) или представителем налогоплательщика. Однако пока организация не создана (не зарегистрирована), то не может быть выдана и доверенность на представление её интересов.

Таким образом, Уведомление о переходе на УСН должно быть подписано руководителем создаваемой организации.