Поменяется ПБУ по учетной политике

На федеральном портале опубликован проект поправок в ПБУ 1/2008 «Цчетная политика организации».

Сейчас организация, которая раскрывает составленную в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность организации, не создающей группу, вправе при формировании учетной политики руководствоваться ФСБУ с учетом требований МСФО. В частности, такая организация вправе не применять способ ведения бухучета, установленный ФСБУ, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики организации требованиям МСФО.

Согласно проекту, стандарты бухучета, утвержденные такой организацией, обязательные к применению ее дочерними обществами, могут устанавливать выбранные ею способы ведения бухучета.

Напомним, согласно закону о бухучете экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные к применению такими обществами.