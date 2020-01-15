ККТ при взаимозачетах можно не применять

ККТ при осуществлении зачета встречных требований между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями можно не применять. Об этом заявил Минфин в письме № 03-01-10/82064 от 25.10.2019.

Такое мнение министерство высказывало и раньше. Однако мотивировка ответа весьма шаткая, ведь почему-то Минфин по прежнему называет взаимозачет безналичным расчетом, хотя это вообще неденежный расчет.

Ранее УФНС по Москве выпустило два письма, в которых налоговики утверждают, что применять ККТ необходимо, поскольку взаимозачет является встречным представлением и приводит свою мотивировку, со ссылками на нормы Гражданского кодекса.

Однако поскольку Минфин главнее УФНС, то стоит воспользоваться его письмами, если вдруг у налоговиков возникнут претензии из-за неприменения ККТ при взаимозачете.