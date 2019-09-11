Так надо ли применять ККТ при взаимозачетах? Мы знаем!

Новые требования закона 54-ФЗ о применении ККТ в тех или иных ситуациях по-прежнему вызывают бурные споры в бухгалтерском сообществе. Тем более, что подогреваются они письмами чиновников, иногда с прямо противоположными выводами.

Одна из главных проблем в последнее время — применять ли ККТ при взаимозачетах между организациями/ИП.

Все запутались. Дошло до того, что многие предприятия просто отказываются делать взаимозачеты. Бить или не бить, вот в чем вопрос!

В чем же суть проблемы? Дело в том, что в статье 2 закона 54-ФЗ написано следующее:

«В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги;»

Вот в этом ином встречном представлении многим и видится взаимозачет денежных требований.

Что говорят по этому поводу чиновники? А они, как обычно, дают либо малопонятные отписки, либо вообще противоречат друг другу.

Так в письме № 03-01-15/60284 от 09.08.2019 Минфин пишет, что при осуществлении зачета встречных однородных требований применение контрольно-кассовой техники не требуется. Однако там есть оговорка — не требуется в случаях, которые указаны в обращении. Но самого вопроса, увы не опубликовано. Поэтому понять, о каких случаях идет речь, не получится. Впрочем, все равно в письме не приводится ни одного внятного обоснования данного ответа.

Примерно такая же позиция у ФНС. Они высказали её в письме № АС-4-20/16571@ от 21.08.2019. Налоговики обоснование, похоже, тоже не придумали, потому что сослались на то, чего в законе нет

«На основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели должны применять контрольно-кассовую технику только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В то же время осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа. Учитывая изложенное, применение контрольно-кассовой техники при таких расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется.»

В указанном пункте не написано про наличные денежные средства, там написано, что ККТ «не применяется при осуществлении расчетовмежду организациями и (или) индивидуальными предпринимателями».

Взаимозачет же вообще не денежный расчет, поэтому он не может быть наличным или безналичным.

А вот у московского УФНС своё мнение по этому поводу. В двух письмах (№ 17-15/147887@ от 13.08.2019 и № 17-26/2/152399@ от 16.08.2019) налоговики утверждают, что применять ККТ необходимо, поскольку взаимозачет является встречным представлением и приводит свою мотивировку, со ссылками на нормы Гражданского кодекса. Одно из главных приведенных доказательств, что обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования (ст.410 ГК РФ).

Правда, при этом автор письме признает, что законодательством момент формирования и направления клиенту кассового чека при зачете взаимных требований не предусмотрен. Однако утверждается, что кассовый чек должен быть сформирован не позднее дня зачета таких требований.

Так что же делать, если даже чиновники не могут решить, что же имели ввиду законодатели? Судебная практика по этому вопросу появится нескоро и не всем хотелось бы быть её участникам. Поэтому если организация и ИП не готовы к спорам с налоговиками, то безопаснее всего либо все-таки применять ККТ, либо отказаться от взаимозачетов.

Однако есть желающие и поспорить. В частности, на форуме «Клерка» высказано такое мнение: