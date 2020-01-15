Как открыть ООО. Пошаговая инструкция

Портал «Будущее России. Национальные проекты» выпустил инфографику о том, как предприниматель может зарегистрировать компанию за три простых действия и какие документы понадобятся для ее оформления.

«Если вы совместно с партнером решили открыть бизнес, то первое, что вам придется сделать, – зарегистрировать компанию. Вам подойдет такая форма, как общество с ограниченной ответственностью (ООО). У нее есть ряд преимуществ: вы сможете продавать долю в бизнесе, работать с крупными контрагентами и отвечать перед ними лишь уставным капиталом компании», – сообщает портал.

станет подготовка документов. На данном этапе бизнесмену потребуется выбрать юридический адрес фирмы – можно арендовать помещение или зарегистрировать его на свой домашний адрес. Затем следует определить уставной капитал, то есть сумму средств, которую инвестируют собственники для обеспечения деятельности компании, она должна быть не менее 10 тыс. рублей.

Далее нужно подписать решение единственного учредителя либо протокол общего собрания учредителей и подписать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, если предприниматель решил выбрать этот режим. Вторым шагом станет регистрация документов, в частности, в ФНС, через портал госуслуг, в центре «Мой бизнес».

Необходимо открыть расчетный счет в банке, оформить на работу директора и персонал, определиться с кассовым аппаратом.

На третьем этапе бизнесмен должен получить ряд документов, среди которых – свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговой, выписка из единого реестра юрлиц, устав с отметкой организации.

Чтобы зарегистрировать компанию, понадобится паспорт с ксерокопией, заявление о госрегистрации, квитанция об уплате пошлины, устав в двух экземплярах, решение единственного учредителя или протокол общего собрания учредителей, гарантийное письмо от собственника (при аренде помещения), уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (если выбор пал на нее). Регистрация проходит в течение трех дней.