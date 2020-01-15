Для кого отменят кадровые проверки

Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, освободят от кадровых проверок. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму осенью 2020 года.

Сейчас нарушения в сфере миграционного законодательства грозят предпринимателям штрафами, которые могут сразу поставить крест на небольшом бизнесе. В кабмине уже заявили, что нововведение будет способствовать экономическому росту России, испытывающей проблемы из-за сокращения населения трудоспособного возраста. Снижение нагрузки с бизнеса укладывается в план «регуляторной гильотины», призванной отменить неактуальные и устаревшие правовые акты.

В «Деловой России» отметили, что любые послабления при проверках бизнеса всегда приветствуются, потому что предприниматели несут большие издержки из-за давления надзорных органов. В ассоциации «Опоры России» также указали, что в ближайшее десятилетие бизнес столкнётся с нехваткой рабочих кадров, поэтому естественно, что эти места попытаются заполнить за счёт мигрантов.

А вот в Госдуме к предложению пока отнеслись н астороженно: ряд парламентариев отметил, что таким образом работы могут лишиться граждане, чей труд обходится бизнесу дороже. Вместе с тем ослабление контроля над мигрантами грозит ростом преступности. Депутаты подчеркнули, что количество проверок необходимо сокращать, но, прежде чем давать оценку этой инициативе, необходимо ознакомиться с текстом разработанного законопроекта.