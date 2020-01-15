Онлайн-курс про НДС: платите половину

Кого волнует, интересует, бесит, изматывает, возбуждает воображение или ненависть, вдохновляет на карьерные высоты... его величество НДС могучий … Всех приглашаем пройти новый курс центра обучения «Клерка», посвященный НДС.

Сразу два важных момента, потом подробности:

• подойдет и для новичков, и для тех, кто хочет структурировать знания;

• сейчас курс продается со скидкой в 50%.

Купить курс за 4250 вместо 8500 руб.

Автор курса – Светлана Беляева, эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовит к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.

Вот презентация о начинке:

Разделы курса

• НДС: общие положения

• Место реализации товаров (работ, услуг)

• Входящий НДС

• НДС с авансов

• Раздельный учет

• Восстановление НДС, ранее принятого к вычету

• Исчисление в разных ситуациях:

1. НДС с процентов по векселю

2. НДС с реализации основных средств

3. НДС по операциям уступки права требования долга

4. НДС при посреднических сделках

5. СМР

6. Передача для собственных нужд

• Налоговый агент

• Счет-фактура

• НДС по экспорту

• НДС при импорте из дальнего зарубежья

• НДС при импорте из ЕАЭС

• Книга продаж и Книга покупок

• Декларация по НДС Фишки курса

• Разберем много примеров.

• Остановимся на образцах заполнения документов.

• Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.

• Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.

Купить курс за 4250 вместо 8500 руб.

После прохождения вы получаете сертификат.

Обучение дистанционное.