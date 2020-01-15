Онлайн-курс про НДС: платите половину

Кого волнует, интересует, бесит, изматывает, возбуждает воображение или ненависть, вдохновляет на карьерные высоты... его величество НДС могучий … Всех приглашаем пройти новый курс центра обучения «Клерка», посвященный НДС.
Сразу два важных момента, потом подробности:
• подойдет и для новичков, и для тех, кто хочет структурировать знания;
• сейчас курс продается со скидкой в 50%.
Автор курса – Светлана Беляева, эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовит к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.
Вот презентация о начинке:
Разделы курса
• НДС: общие положения
• Место реализации товаров (работ, услуг)
• Входящий НДС
• НДС с авансов
• Раздельный учет
• Восстановление НДС, ранее принятого к вычету
• Исчисление в разных ситуациях:
1. НДС с процентов по векселю
2. НДС с реализации основных средств
3. НДС по операциям уступки права требования долга
4. НДС при посреднических сделках
5. СМР
6. Передача для собственных нужд
• Налоговый агент
• Счет-фактура
• НДС по экспорту
• НДС при импорте из дальнего зарубежья
• НДС при импорте из ЕАЭС
• Книга продаж и Книга покупок
• Декларация по НДС Фишки курса
• Разберем много примеров.
• Остановимся на образцах заполнения документов.
• Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.
• Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.
После прохождения вы получаете сертификат.
Обучение дистанционное.