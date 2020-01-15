Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент Владимир Путин предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Он сказал это в послании Федеральному собранию, которое зачитывается сегодня.

Такую меру он предложил для решения демографических проблем, сообшает «Интерфакс». Причем выплаты должны быть с 1 января 2020 года.

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека, уточнил Путин. Он потребовал, чтобы оформить эти выплаты можно было максимально удобно, в том числе через интернет. Соискателям придется подать заявление и указать доходы.

На первом этапе выплаты составят 5500 рублей, половину прожиточного минимума, объявил президент.

Если окажется, что даже с этими выплатами какие-то семьи «не будут доходить до прожиточного минимума», со следующего года им будут выплачивать полный прожиточный минимум — «11 с лишним тысяч», пообещал он.

Для введения этих выплат потребуются значительные денежные ресурсы и перерасчет бюджета. Президент призвал правительство и законодателей как можно скорее внести в бюджет необходимые правки.

Заметим, что в своем выступлении Путин не указал, за счет какого бюджета должны производится такие выплаты. Хотя и была упомянута корректировка именно федерального бюджета.