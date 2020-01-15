К неплательщикам налогов уже не придет Красная армия

На днях было опубликовано Постановление Правительства № 7 от 13.01.2020, которое отменяет 1259 нормативных актов времен СССР.

Среди прочих — Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О взиманiи прямыхъ налоговъ».

В этом документе, в частности, говорится:

Лица, умышленно задерживающие уплату налога, подлежат тюремному заключению до пяти лет. ... Для понуждения к исполнению предписаний ... органов власти в деле взимания ... налогов, Советы имеют право пользоваться красной гвардией и милицией.

Пользователи Фейсбука, обсуждая отмену этого документа, иронизируют: «Постановление вступает в силу лишь 1 февраля, так что у Советов еще есть время отправить к налогоплательщику красную гвардию».

Юристы отмечают, что регуляторная гильотина была бы более полезной, если бы отменялись не давно отмершие НПА, а «живые» законы с избыточными неактуальными требованиями.