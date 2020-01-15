Путин объявил рефрендум по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил о том, что новой Конституции России не будет. Однако предложил ряд поправок.

В частности, внести норму о приоритете нашей Конституции над международным законодательством и договорами. Т.е. все они должны действовать на территории нашей страны только в части, не противоречащей российской Конституции.

Также Путин согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Он отметил, что не считает это изменение принципиальным, но не возражает против этого.

По мнению Путина, в Конституции надо закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Кроме того, еще надо закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции. А также норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Часть поправок должна повысить роль Парламента в жизни страны. Однако при этом Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

В заключении обсуждения изменения Конституции Путин предложил провести голосование граждан по пакету поправок. Т.е. референдум