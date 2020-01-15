Медиков ждет новая система оплаты труда

id49561203 Что значит выживание. Обобщая основные психологические стратегии подавления и слома личности, опи... Зачем бухгалтеру стрессоустойчивость?

ДженЭйр Уплата налога никак не отражается в декларации!!!Уплата налога - это уже сверка с ифнс!!!... Расчет платежей для налога УСН 6%

musya852 ))))) т.е. строку 020 лучше исправить на исчисленный налог? А то, что мы в 1 кв оплатили налог в ... Расчет платежей для налога УСН 6%

NV_D даже не рассматриваю такие вакансии, ибо это обычно означает неадекватность руководства и мозгокл... Зачем бухгалтеру стрессоустойчивость?

Первоклассникс Мы как были приматами, так и остаемся до сих пор. Да и останемся пока, т.к. земельку ждут серьезн... Минтруд приказал заботиться о женщинах

Анна Любинина я тоже окончательно решилась, что меняю. Оформила аренду у меня теперь товароучетка тоже есть уже... Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка

Amirani Странно, спасибо за ответ. Перезагружала несколько раз. Калькулятор видимо не работает в моем бра... Расчет платежей для налога УСН 6%

katrin0610 У нас было наоборот, с Альфы ели бабки вывели в Сбер... пару месяцов мучений((... Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка

РюмкаБезысходности Зерно закупали с 1963, как раз когда "подняли целину" и весь великий и прекрасный находился перед... Работодатель может не отпустить вас с работы для сдачи анализов перед операцией

id196089231 А на Украине компенсацию за советские сгоревшие вклады выплатили. Это просто ждут пока люди вымру... Советские вклады: как государство будет расплачиваться с населением по старым долгам

IriEro Депутаты подготовят официальное объяснение, в котором многословно расскажут почему этого делать н... Законы, которые нам не нравятся, дадут отменить

Над.К Все считает правильно. Это что-то у вас не так. Попробуйте перезагрузить страницу, особенно если ... Расчет платежей для налога УСН 6%

Елена Пчелкина Самостоятельно программы бухучета уже несколько десятилетий никто самостоятельно не пишет ввиду с... Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учёта

Над.К Налоговая обязана следить за лотереями. Она может обратится в соответствующие органы для расследо... Налоговая проверит розыгрыш 1 млрд рублей в Подмосковье

Над.К На каждый второй вопрос я пишу один и тот же ответ - декларация заполняется по начислению. Там не... Расчет платежей для налога УСН 6%

Amirv Не так, одни будут голодать, а другие будут строить себе замки. А потом ничего не будет. Никому. ... ЦБ прописал пенсионерам голодовку и аскетизм

Ali Т.е. если 100 тысяч человек подпишут за отмену НДФЛ и отмену увеличения срока выхода на пенсию, т... Законы, которые нам не нравятся, дадут отменить