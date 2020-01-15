Путин пообещал регионам компенсацию за инвестиционные льготы бизнесу

Президент РФ Владимир Путин предложил компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов.
«Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», — сказал он, обращаясь с посланием Федеральному собранию.
Эта мера, отметил президент, должна будет простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу, пишет «Интерфакс».
«Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов РФ есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют поступления», — сказал Путин.