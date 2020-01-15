Клерк.Ру

Повысился рейтинг России. Потому что улучшилось качество жизни

Россия заняла 23-е место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report.

При этом в 2019 году наша страна занимала 24-ю строчку в общем рейтинге.

По ряду показателям Россия ухудшила свой рейтинг, а по некоторым – улучшила, за счет чего и переместилась в общем списке на строчку выше, пишет РБК.

Что ухудшилось:

·      культурное влияние (перемещение с 20-го места на 28-е);

·      значимое историческое и культурное наследие.

Что не изменилось:

·      сильный военный потенциал (2-ое место, на первом - США);

·      потенциал развития (12-е место).

Что улучшилось:

·      развитие предпринимательства (с 23-го на 22-е место);

·      притягательность для туристов (с 50-го на 48-е место);

·      отношение к гражданам (с 44-го на 39-е место);

·      открытость для бизнеса (с 79-го на 73-е место);

·      качество жизни (с 36-го на 34-е место).

Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е место) и Португалия (25-е).

В топ-5 стран вошли:

  • Швейцария;
  • Канада;
  • Япония;
  • Германия;
  • Австралия.
Отключить рекламу