Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, которые убирают «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

«Так предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», — заявил Путин. Это означало, что под статью подпадали практически все сотрудники.

Теперь, по словам президента, правоохранительные органы должны будут доказать, что организация умышленно создавалась под незаконные цели. По его словам, данная законодательная инициатива позволит снизить административное давление на предпринимательское сообщество. Путин отметил, что правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.