Мальта опубликовала список российских обладателей «золотых паспортов»

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов». Всего в этом списке около десятка полных тезок представителей российской бизнес-элиты и экс-депутаты «Единой России».

Опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году, изучил РБК.

Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек. Журналисты издания Times of Malta обнаружили в этом перечне пятерых членов королевской семьи Катара — это экс-министр экономики Катара шейх Мухаммед Ахмед Аль Тани, его супруга Анади и трое их детей.

Мальта с 2013 года выдает иностранцам так называемые золотые паспорта. Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. От соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории: визиты необходимы для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС.